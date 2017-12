Cristiano Ronaldo recusou oferta de R$ 1 bilhão para jogar no futebol chinês

O empresário de Cristiano Ronaldo revelou que o astro do Real Madrid recebeu uma oferta de R$ 1 bilhão para se transferir ao futebol chinês. Segundo Jorge Mendes, a proposta incluía ainda um salário de mais de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 343 milhões) por temporada. Apesar dos valores astronômicos, o craque português descartou a possibilidade de trocar de clube.

"Cristiano está feliz no Real Madrid. A China é um novo mercado que pode comprar alguns jogadores. Mas para Cristiano é impossível. Ele vai continuar jogando no Real Madrid. O dinheiro não é tudo na vida", disse o empresário.

Quem não resistiu as cifras tentadoras oferecidas pelo futebol chinês foi o argentino Carlitos Tevez, que foi confirmado na madrugada desta quinta-feira, como novo reforço do Shanghai Shenhua. O atacante, que estava no Boca Juniors, ganhará a bagatela de R$ 38 milhões por temporada e terá o maior salário do mundo do futebol.