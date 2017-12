Cristiano Ronaldo 'se derrete' por gols do filho: 'Estou tão orgulhoso'

Com apenas 6 anos, Cristiano Jr está apenas começando a fazer seus gols. Porém, a tratar pelo que já faz nos campos da escolinha em que joga, é bem possível que ele tenha herdado o talento do pai, Cristiano Ronaldo. O jovem marcou três gols em uma partida e fez seu pai "se render" e até mesmo comemorar o feito no Instagram.

"Estou tão orgulhoso do meu menino", postou o camisa 7 do Real Madrid, que, na última terça-feira, viveu situação semelhante à do filho, já que marcou três vezes e colocou o seu clube bem perto de mais uma final da Liga dos Campeões.

So proud of my boy❤️️❤️️❤️️ hat trick Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Mai 6, 2017 às 3:56 PDT

Neste sábado, Cristiano Ronaldo não entrou em campo, mas não fez falta ao Real Madrid, que goleou o granada por 4 a 0 e está cada vez mais perto do título do Campeonato Espanhol.