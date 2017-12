Cristiano Ronaldo será recebido na Rússia por graffiti gigante

Um gigantesco graffiti com o rosto de Cristiano Ronaldo receberá nesta quarta-feira a seleção portuguesa na cidade russa de Kazan, onde a atual campeã europeia estreará na Copa das Confederações, no próximo domingo, diante da seleção mexicana.

O desenho multicolorido, que foi pintado em um edifício na região central da cidade banhada pelo Rio Volga, retrata a imagem de um Cristiano Ronaldo sorridente, dando uma piscada com o olho esquerdo e o cabelo loiro. Segundo o SporTV, a obra foi realizada pelo artista Dmitry Chalov a partir de uma iniciativa da própria prefeitura da cidade.

A curiosidade do desenho é que Cristiano Ronaldo aparece vestindo uma camisa com três listras, comumente associadas à Adidas, rival da patrocinadora histórica do jogador, a Nike. A empresa norte-americana, inclusive, revelou o desenho especial e exclusivo da chuteira que o atacante usará na competição internacional, com as cores da bandeira portuguesa.

A imagem se transformou em uma dos lugares mais fotografados da cidade, uma das quatro que sediarão a competição que começa neste sábado e serve como preparação para a Copa do Mundo de 2018, que acontecerá daqui exatamente um ano, em 14 de junho de 2018.

De acordo com a imprensa local, os jogadores portugueses poderão ver esse graffiti da varanda do hotel Ramada, onde ficarão durante sua passagem pela cidade. Os torcedores, no entanto, terão muita dificuldade em conseguir fotos ou autógrafos dos atletas, já que a hospedaria contará com forte cordão policial de isolamento.

Após a partida contra o México, Portugal enfrentará os anfitriões russos na capital Moscou, no dia 21 de junho, e encerrarão a participação na primeira fase contra a Nova Zelândia, em São Petersburgo, no dia 24.