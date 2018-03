Cristiano Ronaldo vai usar chuteira de guepardo exclusiva contra o PSG

Cristiano Ronaldo já escolheu a chuteira que vai usar durante a partida contra o Paris Saint-Germain, marcada para esta terça-feira, pela Liga dos Campeões. O modelo, com pintas de guepardo, foi preparado pela Nike exclusivamente para o jogador.

Vale lembrar que no jogo anterior, quando o Real Madrid garantiu a vitória por 3 a 1, Cristiano usou o modelo da nova Mercurial Superfly 360.

Para quem já está interessado na nova chuteira do craque, a versão estará disponível na Nike Store Paris Champs Elysees e no site nike.com apenas durante o intervalo do jogo. No Brasil o calçado será vendido a partir da segunda quinzena de março. O preço ainda não foi divulgado.

Veja imagens: