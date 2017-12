Críticas da torcida fazem dirigentes 'desistirem' da Fiorentina

Os irmãos Diego e Andrea Della Valle, proprietários da Fiorentina, anunciaram por meio de nota oficial divulgada nesta segunda-feira que o clube está à venda. Porém, o motivo não é a falta de dinheiro ou escândalos, mas sim por causa de críticas feitas por parte da torcida, insatisfeita com os maus resultados recentes.

"Os proprietários da ACF Fiorentina comunicam que estão absolutamente disponíveis, dada à insatisfação de parte dos torcedores, para se afastar e tornar o clube à disposição de quem quiser comprá-lo, para administrá-lo da forma como achem correta", diz o texto.

Diego e Andrea Della Valle, empresários do mundo da moda, afirmaram que só aceitarão negociar com interessados que estejam "emocionalmente" ligados ao time, desde que apresentem as garantias financeiras para seguir em frente com a conversa. "Se, como se espera, houver um projeto feito por 'florentinos autênticos', eles encontrarão disponibilidade", aponta a nota assinada pelos irmãos.

A família Della Valle comprou a Fiorentina em 2002, após a falência e a refundação do clube. A atual gestão recolocou os 'Violas' na elite italiana e conseguiu duas classificações à fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Durante os 15 anos a frente do clube, os irmãos também estiveram envolvidos no escândalo de fraude em apostas esportivas, chamado 'Calciopoli', em 2006.