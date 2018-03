Crush: Alexandre Pato tenta conquistar famosa atriz chinesa com gols

O atacante Alexandre Pato defende as cores do Tianjin Quanjian, da China, desde o ano passado. Titular de sua equipe, o jogador já virou xodó no território asiático. Tanto que ganhou apoio de torcedores para engatar um romance com a famosa atriz e modelo chinesa Dilraba Dilmurat, mais conhecida como Dilireba.

Pato já demonstrou publicamente sua admiração por Dilireba. No dia 8 de março, Dia da Mulher, o atacante enviou uma mensagem à atriz de 25 anos. "Não posso esquecer que você é uma das pessoas mais bonitas de toda a China", escreveu o jogador.

No entanto, pelo menos publicamente, a atriz não respondeu. Pato passou a tentar chamar atenção com seus gols, de acordo com o espanhol Marca. "Apesar de ainda não me ter respondido, creio que vou conseguir a sua atenção ao marcar gols", admitiu.

Seus companheiros de equipe, Wang Yongpo e Zhang Lu, lhe entregaram um poster gigante com a foto dele e da atriz, jogada pelas arquibancadas na partida do Tianjin contra o Jeonbuk. Pato fez um gol, mas não foi o suficiente e a equipe chinesa perdeu por 6 a 3. No cartaz estava escrito em mandarim “Pato, jogue bem, Dilireba está vendo isso ao vivo”.