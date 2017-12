Cruzeiro ganha prêmio em Cannes com campanha do 'Dia das Mulheres'

O Cruzeiro ganhou um Leão de Bronze na categoria Meios de Comunicação (Media) no 64º Cannes Lions, um dos grandes festivais de publicidade do mundo, por conta de uma ação do "Dia Internacional das Mulheres", intitulada #VamosMudarOsNúmeros. A campanha cruzeirense concorreu com 290 ações realizadas em todo mundo. Dezoito delas eram brasileiras.

Em jogo contra o Murici-AL, pela Copa do Brasil, os jogadores da equipe mineira levavam nas costas das camisas os números relativos às estatísticas das dificuldades enfrentadas pelas mulheres em seu cotidiano, como violência domiciliar e feminicídio. "A cada 2h uma é morta", "A cada 10 jovens, 8 sofreram assédio", "A cada 11 minutos, um estupro", "Apenas 9 em cada 100 deputados", "Salários 30% menores" foram algumas das mensagens estampadas.