Cuadrado revela novo uniforme da Juventus antes do lançamento oficial

Na maioria das vezes, clubes e fornecedoras de material esportivo organizam grandes ações de marketing para lançar os novos uniformes entre o final e o início das temporadas. No entanto, Juan Guillermo Cuadrado estragou tudo isso nesta quinta-feira, ao postar em sua conta pessoal no Instagram a camisa que a Juventus irá usar na temporada 2017/18, a primeira do clube italiano com o novo logo.

Poucos minutos depois, o atacante apagou a foto e publicou outra, agora com a camisa que a "Velha Senhora" está usando na atual temporada.

⚪️⚫️⚪️⚫️ #forzajuve #finoallafine Uma publicação compartilhada por Juan Cuadrado (@cuadrado) em Abr 27, 2017 às 10:16 PDT

Anteriormente, o site Footy Headlines já havia adiantado o desenho do novo fardamento da Juve, também com o polêmico novo escudo, lançado em janeiro deste ano.