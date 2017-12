Cuca admite já ter caído no 'gemidão' do WhatsApp: 'Todo mundo faz besteirinha'

O Palmeiras não vive o seu ano dos sonhos. Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil e muito longe do título brasileiro, o clube parece ter que se contentar com uma vaga na próxima Libertadores. Isso, porém, não quer dizer que o clima não é animado dentro da equipe.

Isso ficou muito claro nesta sexta-feira, durante a entrevista coletiva do técnico Cuca antes do jogo contra o Coritiba, na próxima segunda-feira. Questionado sobre o risco de jogadores se exporem demais nas redes sociais, como aconteceu nesta quinta com Guilherme Arana, lateral do Corinthians, o treinador mostrou bom humor e revelou até mesmo já ter caído nesse tipo de coisa.

"Quem aqui nunca postou um vídeo e mandou para o lugar errado? Todo mundo já fez uma besteirinha. Mas não dá impacto nenhum, porque não vazou para a mídia. O jogador não tem tempo. Vocês são seguidores deles e qualquer coisinha que acontece vira notícia. Às vezes não precisa nem ser o jogador, pode ser a filha e isso já aconteceu comigo, ou qualquer um da sua família. Hoje todo o cuidado é pouco", declarou.

"Sou o rei de mandar mensagem para o grupo errado. Os caras mandam sacanagem e aparece aquela loira gritando. No ônibus eles falam: 'mais um trouxa que caiu'", disse o técnico, se referindo a um famoso áudio de Whatsapp em que uma mulher aparece gemendo e já causou constrangimento até mesmo em programas ao vivo.

"E naquela do negão, você já caiu? Essa é outra que toda hora mandam!", questionou Cuca para levar todos presentes na sala de imprensa aos risos enquanto simulava com o braço a imagem.