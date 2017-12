Cuca agradece e se despede da torcida do Palmeiras; veja vídeo

Na manhã desta segunda-feira, o Palmeiras divulgou em seu canal oficial no YouTube uma mensagem de agradecimento e despedida do técnico Cuca à torcida alviverde.

"Deixar uma mensagem de agradecimento a toda a torcida do Palmeiras, que me acolheu tão bem. Graças a Deus a gente termina o ano com mais uma vitória. Que eles tenham um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e um 2017 melhor do que foi esse ano. Um abração e obrigado por tudo, pessoal!", disse Cuca.