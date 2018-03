Cuca fecha com a Rede Globo e vai ser comentarista na Copa do Mundo

A Globo fechou com Cuca para ser comentarista na Copa do Mundo. O ex-treinador de 54 anos está sem clube desde que foi demitido do Palmeiras, então vai integrar a equipe de transmissão participando de jogos e programas da grade.

O técnico estará na Rússia e fará suas participações in loco no país do Mundial que acontece entre junho e julho deste ano. "A princípio vou participar de uma mesa redonda após os jogos da segunda fase. Mas ainda temos os detalhes definidos”, explica Cuca em entrevista a Gazeta do Povo.

Ainda, Cuca fez questão de dizer que depois do Mundial sua intenção é voltar a trabalhar na beira do gramado. Essa é a segunda contratação de peso da Globo. O grupo também fechou com o narrador Gustavo Villani, que até então era o principal nome das transmissões do Fox Sports.