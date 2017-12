Curiosa mania do goleiro do B. Dortmund ganha fama nas redes sociais

O goleiro Roman Burki, do Borussia Dortmund, ficou famoso nesta semana nas redes sociais após o próprio clube divulgar um vídeo mostrando uma estranha mania dele.

Em todas as partidas do Dortmund, assim que os capitães se juntam com os árbitros para sortearem campo e bola, o suíço pega a bola que será usada no pontapé inicial.

Essa mania talvez passaria despercebida não fossem os malabarismos e os pedidos curiosos que ele faz. Burki já pegou a bola das mãos de incontáveis crianças, já se esticou tirar do meio da perna de juízes e já pediu inúmeras vezes para que os capitães do Borussia o dessem a bola.

Ainda não foi revelado o real motivo da mania, se seria para dar sorte ou para proteção.