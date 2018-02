Curling? Jogador inglês usa vassoura para tirar neve do campo e reiniciar partida

Uma nevasca muito forte está caindo em partes da Europa neste momento, atrapalhando até mesmo a prática de esportes. Depois da Fórmula 1, que teve que adiar um treino em Barcelona, foi a vez do futebol sofrer com os efeitos do clima.

Na terceira divisão inglesa, Peterborough e Walsall se enfrentavam quando a queda de neve ficou ainda mais forte e se tornou impossível jogar futebol. O árbitro interrompeu a partida e pediu que os funcionários do estádio tentassem ao menos deixar visíveis as marcações do gramado. A eles se juntou o zagueiro Steven Taylor, do Peterborough.

"It's a bit like the Winter Olympics isn't it!" ❄

Ex-@NUFC defender Steven Taylor is taking matters into his own hands at Peterborough, where the snow is causing all kinds of trouble!

Watch Soccer Special now for live-updates from all of tonight's matches. pic.twitter.com/QLM9XnE21I — Sky Sports News (@SkySportsNews) 27 de fevereiro de 2018