Curry dá pontapé inicial em jogo do PSG e ganha camisa personalizada

Stephen Curry está curtindo as férias na França e aproveitou para assistir ao jogo do Paris Saint-Germain contra o Saint-Étienne, na tarde desta sexta-feira, 25, em Paris.

O armador do Golden State Warriors deu o pontapé inicial da partida e ainda ganhou uma camisa personalizada do clube parisiense, com seu nome e o número 30, a mesma numeração que atua na NBA.

Depois de três gols e três assistências nos primeiros dois jogos pelo PSG, Neymar passou em branco desta vez. Mas sua equipe derrotou o Saint-Étienne por 3 a 0, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês.