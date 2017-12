'Cuspindo?!!', vídeo mostra nova versão sobre confusão no clássico; veja

No intervalo do clássico entre Corinthians e Palmeiras, Felipe Melo e Clayson se envolveram em uma confusão antes dos jogadores irem para os vestiários. Nesta segunda-feira, 6, o volante do Palmeiras quebrou o silêncio compartilhando um vídeo sobre o que o teria motivado a jogar sua munhequeira em direção ao atacante corintiano.

"Cuspindo?!! Que coisa feia! Tem idade para ser meu neto. Vai ver que é mal de família", postou o volante, em resposta a um conselheiro palmeirense que publicou o vídeo no Twitter.

Depois da partida, Clayson comentou a confusão: "Ele jogou a munhequeira em mim, mas não sei o que passa na cabeça dele e nem quero saber... Ele gosta de aparecer. A rapaziada separou ali e acabou morrendo", afirmou, à Rede Globo.

Nesta segunda-feira também, a mulher de Felipe Melo publicou nas suas redes sociais uma mensagem defendendo o marido, voltada ao fato do jogador não estar sendo escalado para as partidas. Apesar da confusão, o volante do Palmeiras não entrou no jogo vencido por 3 a 2 pelo Corinthians.

O árbitro da partida Anderson Daronco não registrou o incidente entre Felipe Melo e Clayson na súmula. Mas os jogadores ainda podem ser punidos.