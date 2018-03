Ainda se recuperando de uma lesão no joelho, Gabriel Jesus vibrou com a vitória de virada do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Red Bull Brasil, nesta quinta-feira, 25, pelo Campeonato Paulista.

Através do Stories de sua conta no Instagram, o camisa 33 do Manchester City parabenizou e tirou onda com seus antigos companheiros Thiago Santos e Jailson. O meio-campista marcou os dois gols alviverdes, enquanto o goleiro defendeu um pênalti quando a partida ainda estava em 1 a 0 para os rivais.