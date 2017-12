Dale! Atlético-MG está com os dois pés na Libertadores do ano que vem

Os torcedores do Atlético-MG já podem pegar a cerveja pra comemorar: antes mesmo de jogar contra o Palmeiras na noite desta quinta-feira, 17, o clube mineiro está classificado para a Libertadores, graças aos resultados de ontem no Brasileirão.

Tudo se deve a uma soma de fatores. Na partida entre Fluminense e Atlético-PR, no Maracanã, só deu empate. E como o Corinthians também empatou com o Figueirense, o Atlético tem garantido pelo menos o sétimo lugar mesmo se perder nos próximos quatro jogos.

Isso porque o time só pode ser ultrapassado por Botafogo, Grêmio e Atlético-PR ou Corinthians. O time mineiro só ficaria em sétimo lugar se fosse ultrapassado pelo Grêmio - e isso não daria dor de cabeça mesmo se não for campeão da Copa do Brasil. Nesse caso, seria o Grêmio, o que faria o G-6 virar G-7. Agora, a partida das 21h desta quinta-feira contra o Palmeiras, no estádio Independência, em Belo Horizonte, é para garantir um lugar direto nos grupos e escapar das duas primeiras fases.