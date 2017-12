Dani Alves estreia como cantor na TV e mantém críticas a Maradona

Em sua conta no Instagram, Daniel Alves já publicou diversos vídeos em que aparece cantando, seja no carro, em sua casa ou até em alguns vestiários. Nesta quinta-feira, 22, o lateral-direito fez sua estreia como cantor na televisão, ao se apresentar no programa "Conversa com Bial", da Rede Globo.

O jogador mostrou seus talentos musicais ao lado de Xande de Pilares e, depois, ao lado do irmão, o cantor Ney Alves, e o artista sertanejo Thiago Matheus (o vídeo pode ser visto aqui).

Dani afirmou que não tem medo de se mostrar fazendo outras coisas. “Não tenho vergonha de fazer nada, eu respeito as opiniões das pessoas, sejam elas boas ou ruins. Acredito que cada um tem a sua. Mas aprendi na vida que você nunca pode deixar de fazer o que você gosta e o que ama. Eu amo música, eu cresci com música na minha casa, meu pai tinha um clube de música, sempre amei música."

Na entrevista, Daniel Alves também fez uma colocação curiosa, dizendo que sua verdadeira paixão não é o futebol. “Eu costumo dizer que minha paixão é música e meu hobby é futebol. Porque eu me tornei jogador de futebol pelo meu pai. Não era um desejo meu de criança, como a maioria das crianças brasileiras. O meu era ser músico. Tanto é que eu inventava meus instrumentos. Montava banda com uns baldes, latas, e chamava meus amigos", revelou o lateral.

POLÊMICA COM MARADONA

Daniel Alves também comentou a polêmica recente criada com Diego Maradona, quando disse que ele não deveria servir de exemplo aos mais jovens, nem que poderia ser comparado a Lionel Messi.

O brasileiro, então, disse que não comprou briga nenhuma e que quis apenas passar uma mensagem aos mais novos. "Gosto levá-los grandes exemplos, grandes pessoas que fizeram uma carreira incrível, respeitaram as regras", disse Daniel Alves.

Perguntado logo na sequência se é comovido por um gol de "Mão de Deus", respondeu categoricamente que não. "Não, porque eu acredito que Deus é bom, então como é que Deus vai enganar as pessoas?"

Dani ainda usou o bom humor para falar de Maradona, dizendo que não desgosta dele, "se bem que ele é argentino", completou, arrancando risadas da plateia.

Bial, então, o lembrou de grandes argentino que foram seus companheiros nos clubes, como Lionel Messi e Paulo Dybala. Para isso, Daniel Alves resumiu: "Normalmente, eu só gosto quando eu jogo com eles".

Hoje tem noix hein @neyalvesna @xandedepilares ?? Obrigado meu querido Bial pela recepção, pelo carinho e sobre tudo pela entrevista... costumo dizer que uma grande entrevista só é possível ser feita por grandes entrevistadores e você dispensa comentários!! @forevermusicbr @giulianomatheus @thiagomatheus é noixxxxxx rapazzzzz. Uma publicação compartilhada por DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) em Jun 22, 2017 às 9:31 PDT

ENTENDA A POLÊMICA

Em entrevista o canal Esporte Interativo, Daniel Alves foi perguntado quem era melhor, Messi ou Maradona: "Não vi o Maradona tanto, então não posso falar do que eu não vi. Tem gente que gosta, tem que respeitar, mas eu vou mais além. O Messi tem um dom incrível, inquestionável. Achar que ele não é um fenômeno porque não ganhou Copa? Está de sacanagem. TV e jornais, manipulam muito. Querem comparar, mas como comparar Messi com Maradona? Quantas Bolas de Ouro o Maradona tem?", respondeu Daniel.

"Com todo respeito ao Maradona, não seria um orgulho para mim falar que ganhei uma Copa do Mundo fazendo gol de mão. Mão de Deus não engana, Mão de Deus é ponta firme. Enganou todo mundo, ficou famoso por isso, beleza. Respeito o Maradona, mas para mim, como esportista, não colocaria como exemplo para jovens", completou.

Quem deu a primeira resposta ao brasileiro foi Dalma Maradona, filha do craque argentino. Em nota, ela afirmou que seu pai "nunca quis ser exemplo de nada e fez o que pôde". "Você disse que não teria orgulho de ganhar um Mundial com um gol de mão e aí, se me permite, te perguntaria se teve a possibilidade de ver o outro gol que meu pai fez naquela partida", adicionou.

"Faça um favor e fale com alguns de seus colegas jogadores brasileiros e pergunte quem é meu pai. Acho que muitos deles vão poder explicar perfeitamente. É mais saudável e muito mais inteligente escolher o silêncio quando realmente não se sabe de que, nem de quem se está falando", afirmou a filha de Maradona.

O próprio ex-jogador também rebateu Daniel, mas de maneira mais curta. Ao canal TyC Sports, declarou que o brasileiro "é um idiota". "Faz 28 cruzamentos e acerta quatro. Lateral bom era Cafu, Maicon. Daniel Alves? Pobrezinho". E completou: "Ele fala porque está em uma parte do campo em que você não joga futebol. Eles tocam na bola três vezes e fazem oito faltas por jogo. Se continuarmos a falar sobre isso, vou embora".