Dani Alves ironiza torcedor do Barça que jogou foto sua e de Neymar no lixo

Horas antes da apresentação de Neymar no Parque dos Príncipes e da primeira partida do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, Daniel Alves deu uma olhada no Twitter e viu um post provocativo de um torcedor do Barcelona.

No vídeo publicado, um fã do time catalão aparece com duas figurinhas, uma de cada jogador brasileiro vestindo as camisas do Barça, e o joga os itens em uma lixeira. "Desde pequeno me ensinaram a jogar o lixo no lixo. Estou pondo em prática com esses dois", colocou o torcedor na legenda.

Para rebater a provocação, Daniel Alves retweetou o vídeo e escreveu: "Também te quero!"

Antes, ele já havia publicado mais uma foto contra críticas que havia lido nas redes sociais. Em uma foto em que Lucas Moura aparece dando risada, o lateral disse: "Minha cara quando leio algumas besteiras que colocam na internet sobre alguns assuntos".