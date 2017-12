Daniel Alves assusta repórter da Juventus que fazia link ao vivo do CT

Do centro de treinamento da Juventus, o repórter Antonio Romano fazia um tranquilo link ao vivo para o noticiário oficial do clube, até que o lateral-direito Daniel Alves resolveu aparecer. Sorrateiramente, o brasileiro andou agachado, chegou perto do jornalista, pulou e deu berro, dando um enorme susto nele.

"Vou ter um ataque do coração", exclamou atônito o repórter, que participava do programa "JNews", que vai ao ar pela Jtv.