Daniel Alves estreia como goleiro em vitória do PSG fora de casa

Nos instantes finais da vitória do Paris Saint Germain em cima do Sochaux pela Copa da França o lateral-direito Daniel Alves vivenciou uma experiência bastante inusitada. Com seu 1,72m de altura o jogador vestiu as luvas, a camisa de manga longa e foi para debaixo das traves.

Como o PSG já havia feito três substituições o camisa 32 se prontificou a defender o gol depois que o goleiro Kevin Trapp foi expulso por cometer falta em Thomas Robinet, já nos acréscimos. O lateral, porém, não teve tempo de mostrar serviço na posição - na única chance, o time da casa ao bater a falta e acertou a barreira.

O jogo terminou 4 a 1 para a equipe que teve como desfalque o atacante Neymar, liberado pelo técnico Unai Emery depois de comemorar seu aniversário na véspera. No entanto, a partida contou com três gols (e uma bela atuação) de Ángel di María e um de Edinson Cavani.

Daniel Alves brincou com a situação em seu Instagram após o termino da partida: