Algumas das maiores lendas do futebol, atuais e históricas, se reuniram nesta segunda-feira, 23, no London Palladium, na capital inglesa, para a entrega do The Best FIFA Football Awards 2017. Os grandes vencedores da noite foram Lieke Martens e Cristiano Ronaldo, que levaram para casa os troféus de melhores jogadora e jogador do mundo, respectivamente, em 2016/17.

Mas agora queremos saber qual foi o grande vencedor no estilo? Quem se vestiu melhor, quem apresentou o melhor modelito da noite? Seria Daniel Alves e seu terno de marinheiro? Carli Lloyd de branco? Neymar, de vinho e preto? Zidane e sua gravata borboleta? Bebeto "tiozão"?