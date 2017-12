Daniel Alves revela que assinou com o PSG porque Neymar 'estava chegando'

Destaque do Paris Saint-Germain nesta temporada, Daniel Alves abriu o jogo para esclarecer sua ida ao clube francês. Durante entrevista ao jornal Le Parisien, o lateral-direito revela que a decisão aconteceu após uma conversa com Neymar, que chegou a afirmar que estava insatisfeiro com o Barcelona.

"Eu sabia que ele aspirava outras coisas e queria sair do Barcelona. Eu conhecia suas intenções desde a convocação da seleção brasileira em junho deste ano", conta. O brasileiro ainda destaca que só concordou com a transferência para Paris Saint-Germain porque tinha certeza de que iria contar com a presença de Neymar: "Assinei com o Paris porque meu irmão estava chegando. No final, chegamos juntos. Queremos ser algo mais. Se eu posso cumprir minhas metas com pessoas que eu gosto muito, é melhor", explica.

Em outro ponto das declarações, Daniel Alves diz que chegou a pensar que não iria jogar com o companheiro. "Somos apaixonados por desafios e novidades. Falei para o Neymar que era livre para fazer o que quisesse. Ele chegou a balançar quando voltou a treinar pelo Barcelona. Achei até que o jogaríamos mais juntos, mas no fim, deu certo", acrescentou.

Assim como Neymar, o lateral é titular absoluto no Paris Saint-Germain e na Seleção Brasileira. Com a parceria dentro e fora de campo, os jogadores não escondem que o próximo desafio será o título da Champions League e, com o Brasil, conquistar a tão sonhada Copa do Mundo em 2018.