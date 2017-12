Daniel Alves se casa com modelo em cerimônia secreta na Espanha

O lateral Daniel Alves se casou com a modelo espanhola Joana Sanz, na Espanha. O casal, que tinha revelado o namoro em 2015, nas redes sociais, optou por fazer uma cerimônia secreta, ao contrário de Lionel Messi, que se casou recentemente na Argentina.

Foram amigos do casal que revelaram o casamento, em suas redes sociais. As imagens publicadas revelam uma cerimônia bastante discreta e simples, e sem a presença de muitas personalidades do mundo do futebol.

Enquanto curte as férias, Dani Alves, ex-Barcelona, ainda não revelou seu destino no futebol, após deixar a Juventus. Tudo indicava um acerto com o Manchester City, mas segundo publicações europeias, o destino do brasileiro pode ser o PSG.

Confira uma sequência de fotos da cerimônia: