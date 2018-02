Das vaias aos aplausos, 'Kingnaldo' cai nas graças da torcida do São Paulo

De volta ao São Paulo, após atuar duas temporadas emprestado para Ponte Preta e Chapecoense, o lateral esquerdo Reinaldo vai pouco a pouco caindo nas graças do torcedor tricolor. Antes alvo de críticas e vaias, o atleta fez neste sábado seu segundo jogo no time de Dorival Junior na temporada, e saiu aplaudido.

Com atuação firme e conduzindo arrancadas para o setor ofensivo, Reinaldo ainda se destacou na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP com uma assistência para o gol do Diego Souza. A torcida exalta o "Rei", "Kingnaldo". Para o atleta, o tempo longe do Morumbi o fez amadurecer.

“Quando eu saí, falei que iria dar a volta por cima", diz Reinaldo. "Pegar experiência e voltar mais maduro. Foram duas temporadas boas, uma na Ponte Preta e outra na Chapecoense. Agora é foco total no São Paulo. O Dorival falou que eu iria ter oportunidade de jogar, e fico feliz por ter ajudado o time a sair com a vitória. Voltei para o São Paulo mais maduro, tranquilo, cabeça boa”

Titular diante do Botafogo, Reinaldo promete mais boas atuações pelo time tricolor. "Agora é dar sequência para o São Paulo conquistar seus objetivos. Se jogar bem e se dedicar, com raça e vontade, como fiz, com certeza sairei aplaudido em todos os jogos."

Dorival tem três opções para a lateral esquerda tricolor. Além de Reinaldo, tem à mão ainda Edimar e Júnior Tavares. O ex-Cruzeiro vinha sendo titular na maior parte do jogos do time, mas era alvo constante de vaias da torcida, que queria Reinaldo. Já o atleta formado em Cotia interessa a Dorival mais à frente, atuando como ponta.

Veja algumas reações da torcida:

"Mas antes você só falava mal desse Reinaldo" pic.twitter.com/uXkefgbD8x — Vim te dibra (@20dibra) 3 de fevereiro de 2018

No dia que o Reinaldo se aposentar o mundo vai cair em lágrimas — SÃO PAULO MIL GRAU (@5PFC_M1L_Gr4u) 3 de fevereiro de 2018

Reinaldo é meu pastor e as assistência não me faltará — Thiago (@01SaoPaulino) 3 de fevereiro de 2018