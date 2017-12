David Beckham aparece horroroso em foto e choca fãs na internet

Além de ser um excelente jogador de futebol, Beckham ganhou fama por ser considerado um dos homens mais charmosos do mundo. Por isso, uma foto publicada pelo craque em seu Instagram chocou seus fãs. O craque aparece com o rosto cheio de cicatrizes e os dentes amarelados e podres. Diversas pessoas ficaram preocupadas com a imagem, fazendo comentários na foto como: "Nããão. O que aconteceu com seu rosto?" e "Isso é terrível".

Apesar do choque causado pela imagem, os fãs não precisam se preocupar. A foto foi tirada durantes as filmagens de "Rei Arthur", novo filme de Guy Ritchie, que será lançado oficialmente no dia 12 de maio. Beckham irá interpretar um cavaleiro mal encarado, o que explica a aparência ameaçadora.