David Beckham e Raúl gravam vídeo sobre o 'Jogo das Estrelas' em Ribeirão

Com expectativa para receber mais de 30 mil pessoas em Ribeirão Preto, o 'Jogo das Estrelas' já conta com repercussão internacional. Organizado pelo ex-jogador Roberto Carlos, a partida beneficente recebeu destaque com os vídeos de David Beckham e Raúl.

O evento está marcado para o próximo dia 28, no estádio Santa Cruz, casa do Botafogo. Nomes como Kaká, Elano, Adriano, Raí, e destaques internacionais como David Beckham, Raúl e Fernando Hierro estão entre os convidados. Neymar também aparece entre os relacionados, mas ainda é uma surpresa a presença do craque.

Durante entrevista coletiva, Roberto Carlos destacou que mantém uma relação com o jogador do Barcelona: "Eu falo com ele todos os dias e o Neymar, nesse caso, é uma surpresa. O que eu quero é que as pessoas vão ao estádio porque também tem jogadores aí do Brasil com nomes fortíssimos".

Esse é o primeiro evento que o ex-jogador organiza no Brasil. Ele pretende arrecadar aproximadamente 15 toneladas de alimentos, que serão destinados ao Hospital do Câncer de Ribeirão Preto e ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) da cidade.

As entradas estão disponíveis pelo site pagueingresso, pelo valor de R$ 10 mais 1 kg de alimento não perecível.