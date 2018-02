David Beckham se derrete em elogios ao povo brasileiro e a Neymar

David Beckham não poupou elogios ao Brasil e à maior estrela do futebol brasileiro na atualidade, Neymar. O ex-jogador inglês concedeu entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo e aproveitou a ocasião para demonstrar o quanto gosta do país e do jogador.

"Poderia falar o dia todo sobre o Brasil. É um dos amores da minha vida. As pessoas, o país, o jeito que jogam futebol, o jeito que todos sorriem. Todos os brasileiros que eu joguei, eu me apaixonei por eles. Eu me apaixonei pelo Roberto Carlos, Ronaldo. Todos os brasileiros do meu time ou que joguei contra. Neymar, jogador com um talento inacreditável. E pessoas felizes. Posso falar muito tempo sobre os brasileiros e o futebol do Brasil", declarou o inglês sobre o país.

Sobre o jogador, Beckham disse que já se pode compará-lo a Messi e Cristiano Ronaldo. "Acho que você tem que pensar nele nesse nível. Ele é um jogador jovem, com um talento inacreditável. Um grande cara, um cara que ama o jogo. Já teve a chance de jogar com outros craques, com o Messi, no Barcelona, e aprender com ele todos os dias. Agora está no Paris Saint-Germain, que é um time grande. Então, é claro que temos que colocar o Neymar no mesmo nível", afirmou.

Em campo, Beckham enfrentou a seleção brasileira três vezes, com dois empates e uma derrota, esta justamente no confronto mais importante, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2002. Recentemente, o ex-meiocampista anunciou que irá formar uma franquia em Miami para disputar a MLS a partir de 2020.