David Luiz dá um 'tackle' e imobiliza apresentador da Chelsea TV

David Luiz é um jogador conhecido por seu jeito brincalhão e na última sexta-feira o zagueiro resolver aprontar mais uma. Lee Parker, apresentador da Chelsea TV, fazia uma passagem e olhava só para a câmera, quando o brasileiro chegou com tudo, derrubou o repórter no chão e o imobilizou. Depois de "vencer" o duelo, David cumprimentou o jornalista, que levou na esportiva.

O detalhe é que o brasileiro está em fase de recuperação após lesão no joelho e será desfalque do clube inglês no jogo contra contra o Wolverhampton, no próximo sábado, 18, pela Copa da Inglaterra.