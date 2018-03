David Luiz e Firmino ganham suas versões em bonecos 'Funko'; veja

Os brasileiros David Luiz e Firmino, respectivamente do Chelsea e do Liverpool, e da seleção, ganharam suas versões em bonecos 'Funko', numa série especial de personagens que atuam no futebol inglês.

Populares entre os fãs de séries e franquias, como Star Wars, Game of Thrones e Harry Potter, os bonecos agora retraram jogadores das equipes do Liverpool, Chelsea e Manchester United, todos da Premier League inglesa.

Segundo o blog oficial da Funko, serão 10 jogadores que ganharão suas versões em minuatura - entre eles Cahill, Ibrahimovic, Pogba e Lukaku, e elas chegam ao mercado no mês de março.

Confira: