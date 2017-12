David Luiz mostra no Instagram golaço de voleio antes de cair na piscina

O zagueiro do Chelsea e da Seleção Brasileira David Luiz presenteou os seus seguidores no Instagram com o vídeo de um incrível golaço de voleio antes de cair em uma piscina, durante um dia de folga. As imagens já somam 1,3 milhão de curtidas na rede social.

Convocado por Tite para os amistosos da seleção contra Argentina e Austrália, e perto da disputa do título da Copa da Inglaterra de sua equipe contra o Arsenal, marcada para sábado, o jogador aparece na piscina comemorando muito o golaço, marcado em pequenas traves posicionadas em um gramado, ao lado da piscina.

Assista ao lance: