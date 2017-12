David Luiz gasta milhões para presentear colegas de Chelsea após título

O zagueiro David Luiz está rindo à toa. Depois de passar por anos difíceis, ele retomou a boa fase no Chelsea, onde foi campeão inglês e até mesmo voltou a ser convocado pela seleção brasileira. Para comemorar o bom momento, o zagueiro resolveu agradecer alguns dos responsáveis pela volta por cima. Para isso, porém, gastou uma quantia de aproximadamente R$ 4,3 milhões.

Segundo o jornal Mirror, David presenteou todos os seus companheiros de Chelsea com breceletes especiais avaliados em cerca de 38 mil libras, aproximadamente R$ 162,6 mil. Além dos jogadores e do técnico Antonio Conte, até mesmo Roman Abramovich, dono do clube, recebeu a peça. A dele, aliás, é a mais especial de todas, já que foi forjada a partir de um meteoro de 4,9 bilhões de anos.