David Villa é eleito melhor jogador da MLS na temporada

Em sua segunda temporada nos EUA, o atacante David Villa, do New York City, foi eleito o melhor jogador da MLS, a principal liga de futebol do país. Maior artilheiro da história da seleção espanhola, Villa balançou as redes 23 vezes e ainda deu quatro assistências na temporada. Com 25,90% dos votos, ele superou dois jogadores do New York Red Bulls, o atacante inglês Bradley Wright-Phillips (19,32%) e o meia americano Sacha Kljestan (17,63%).