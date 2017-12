Para Casagrande, Palmeiras pode tirar o título do Brasileirão do Corinthians

Na edição desta terça feira do "Globo Esporte", da TV Globo, o comentarista Walter Casagrande afirmou que o Corinthians tem a possibilidade de deixar escapar o titulo em favor do Palmeiras. A confiança do ex-jogador diminuiu após a derrota do time para o Botafogo, nesta segunda, 23, por 2 a 1.

Analisando a situação atual do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o cometarista explicou como as recentes dificuldades podem colocar em perigo a conquista do título. Após a derrota no Rio, o Corinthians tem uma vantagem de seis pontos sobre Santos e Palmeiras, enquanto que o alviverde conseguiu ganhar três jogos consecutivos, confirmando o ótimo momento da equipe.

Assim, de acordo com Casagrande, o Palmeiras, que tem o confronto direito com o Corinthians no dia 5 de novembro em Itaquera, representa a maior ameaça e poderia desbancar o rival. "Sem dúvida alguma, o Palmeiras é o time que pode desbancar o Corinthians. Inclusive é o melhor time do campeonato no momento. Eu acho que perde o título para o Palmeiras", afirmou o comentarista.

Ele salienta também como os problemas pelo Corinthians começaram no segundo turno, após as derrotas para Atlético-GO e Vitória, ambos na zona do rebaixamento, prejudicando os outros jogos.