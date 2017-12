De acordo com jornal argentino, Tevez já pensa em retornar ao Boca

Trinta e três dias depois de desembarcar na China, Tevez, e o Boca Juniors, já pensam em uma reunião. Segundo texto do jornal argentino Olé, desta terça-feira, o atacante não se adaptou bem ao novo país e "aparecem dúvidas sobre sua continuidade" na Ásia.

A matéria, foi capa do jornal com a manchete "Operação Retorno", ressalta que os agentes do jogador negam qualquer chance de regresso à Argentina. "Tevez pode voltar? Claro que pode. O representante nega porque não pode fazer outra coisa e porque não o seria conveniente tal negócio. Ninguém está dizendo que isso irá acontecer nas próximas 24 ou 48 horas. Simplesmente, há um alerta", publicou o jornal.

"Em todo o caso, o tema é saber o que Tevez quer. Um Tevez instável emocionalmente que não abriu um sorriso por muito tempo na volta ao Boca depois de uma década fora. Agora está comprovando o certo que é 'o dinheiro não traz felicidade'. E voltar? Voltar trará felicidade, Carlitos?"

Contratado no início do ano, Tevez tem contrato de duas temporadas com o Shanghai Shenhua. Atualmente, ele é o jogador mais bem pago do mundo, com salário anual estimado em 40 milhões de dólares (R$ 123,92 milhões). Até agora, Tevez entrou em campo apenas uma vez na China. Em partida da prévia para a Liga dos Campeões da Ásia, o Shanghai foi eliminado ao perder por 2 a 0 para o Brisbane Roar, da Austrália. A estreia de Carlitos no Campeonato Chinês será no dia 5 de março, contra o Jiangsu Suning, dos brasileiros Ramires e Alex Teixeira.