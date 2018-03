De arrepiar: 65 mil torcedores cantam o hino em apoio a seleção iraquiana

Em 2013 a Fifa proibiu que a seleção do Iraque disputasse jogos em casa. A decisão foi parcialmente retirada em junho de 2017, com o cenário de violência tendo melhorado um pouco em algumas das regiões do país. Mesmo depois de todos esses anos de proibição o povo iraquiano voltou a frequentar as partidas disposto a demonstrar toda sua paixão ao esporte.

O Iraque recebeu a Arábia Saudita para um amistoso no recém construído estádio local, que tem a capacidade para 65 mil torcedores. Mesmo sem os atletas que atuam em clubes europeus, por uma questão da agenda da Fifa, a festa da multidão não foi abalada. Pelo contrário. Tanto os jogadores quanto o público presente fez questão de acompanhar a execução do hino nacional iraquiano.

Em campo, não dava para esperar um resultado diferente. Ainda que a Arábia Saudita vai se fazer presente na Copa do Mundo da Rússia. Embalado em todo esse apoio, o time da casa goleou por 4 a 1.

Veja a festa abaixo:

What. An. Atmosphere. 65,000 fans packed inside the Basra Stadium for an international friendly! Here they are belting out the #Iraq national anthem. Goosebumps. #IRQvKSA pic.twitter.com/fAYJv2huOU — Soccer Iraq (@SoccerIraq) 28 de fevereiro de 2018

A FIFA vai decidir no dia 16 de março se retira ou não a sanção por completo, em vigor desde 1990 e recentemente levantada em 2012. O presidente da Confederação Asiática de futebol, Salman Al-Khalifa, foi quem fez o pedido para que seja novamente permitida a recepção de equipes estrangeiras, em jogos oficiais, no país.