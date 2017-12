De Bruyne dá dica a G. Jesus: 'Me ligue quando precisar de outra assistência'

Sem piedade alguma, o Manchester City fez sonoros 5 a 0 sobre o Liverpool, neste sábado, no Etihad Stadium. Apesar de não marcar nenhuma vez, o belga Kevin De Bruyne foi fundamental no primeiro tempo, distribuindo assistências para os dois primeiros gols, de Aguero e Gabriel Jesus.

Após o jogo, o meia tirou onda com esse seu lado garçom e publicou uma foto da tradicional comemoração de Gabriel Jesus acompanhada da legenda: "Me ligue se precisar de outra assistência, Gabriel Jesus".

Além do gol com a ajuda de De Bruyne, Gabriel Jesus marcou outro no segundo tempo. O placar foi fechado com mais dois gols de Leroy Sane.

No Campeonato Inglês, Gabriel Jesus é o vice-artilheiro, com três gols, um a menos que Romelu Lukaku, do Manchester United. Kevin De Bruyne já distribuiu duas assistências, ficando atrás somente de Henrikh Mkhitaryan, com cinco, também do United.