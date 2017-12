De cueca, Neymar mostra habilidade com a bola nos pés durante treino

Antes de jogo decisivo contra a Juventus pelas quartas de final da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, Neymar publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra sua habilidade fazendo embaixadinhas, em meio a um treino na academia. Uma das coisas que chamou a atenção foi que o camisa 11 do Barcelona aparece só de cueca. Após fazer as manobras com a bola, Neymar ainda desafiou seguidores. “E aí? Alguém se arrisca?”

Neymar é uma das principais esperanças do Barcelona para conseguir novamente uma virada histórica, depois de se destacar na vitória por 6 a 1 contra o PSG. Após perder o primeiro jogo por 3 a 0, o time catalão precisa repetir o placar conquistado pela Junventus para levar o jogo para os pênaltis ou ganhar de 4 a 0 para se classificar para a próxima fase.