De férias, Cristiano Ronaldo curte os três filhos: 'abençoado'

Curtindo as férias numa boa após a disputa da Copa das Confederações, o craque portugês Cristiano Ronaldo aproveita o tempo ao lado dos filhos.

Ele postou no Instagram uma foto em que aparece ao lado dos gêmeos recém-nascidos, Eva e Mateo, ao lado também do filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr, que segura um dos bebês. Na legenda, o jogador - cujo futuro no Real Madrid está indefinido - escreveu apenas uma palavra: "abençoado" (blessed).

Os gêmeos de CR7, nascidos nos Estados Unidos, foram apresentados por ele também no Instagram, há cinco dias. Segundo o jornal português Correio da Manhã, o jogador pagou cerca de R$ 800 mil (200 mil euros) a uma mulher que gerou os bebês por meio de barriga de aluguel.

Ainda segundo o jornal, a mãe do jogador, Dolores Aveiro, esteve nos Estados Unidos para buscar o netos e já os levou para Madri, onde mora com o filho.

