De férias, Neymar embarca para Dubai e brinca com luxo de avião

Com o título de 2017 da Copa do Rei no currículo - e depois de marcar um dos gols na vitória do Barça por 3 a 1 contra o Alavés, na final, neste fim de semana - o craque Neymar, do Barcelona, resolveu passar o início das férias em Dubai.

Ele embarcou acompanhado do pai e de vários amigos, neste domingo, e fez brincadeiras com o luxo do avião, em vídeos postados em seu Instagram. "Agora, vou fazer uma viagem... C.., esse avião aqui é melhor do que o meu quarto", disse Neymar, a bordo da primeira classe. Em outro vídeo, ele mostrou o embarque, junto com os amigos.

O camisa 10 da Seleção Brasileira foi poupado por Tite e não entrou na lista de convocados para os amistosos contra Argentina e Austrália, que serão disputados nos dias 9 e 13 de junho em Melbourne, na Austrália.