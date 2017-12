De férias no Caribe, Willian, da seleção, aproveita para voar de flyboard

Presença constante nas convocações de Tite para a seleção brasileira, o meia Willian, do Chelsea, resolveu radicalizar nas férias no Caribe, que ele curte na ilha de St. Barth.

No YouTube, ele mostrou sua aventura no flyboard, uma prancha que voa alto, impulsionada por dois fortes jatos de água. Willian mostou até que um certo equilíbrio, antes de cair no mar. Conseguiu ficar por cerca de 10 segundos no equipamento.

"Eu nunca tinha feito flyboard, mas sempre quis fazer. No início foi um pouco difícil ficar em pé, mas depois que eu peguei a manha, foi tranquilo", afirmou o meia ao Globoesporte. "Achei bem legal, gostei bastante e já quero fazer de novo", disse o jogador, que se reapresenta a sua equipe no próximo dia 10.

Veja o voo do brasileiro: