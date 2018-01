De férias, Vinicius Júnior tieta Nenê e vê partida dos Rockets

Vinicius Júnior está curtindo as férias nos Estados Unidos. Depois de conhecer o Real Madrid, seu futuro clube, o atacante flamenguista aproveitou os dias de folga para acompanhar a partida entre Houston Rockets e Orlando Magic, na última quarta-feira. Após o jogo, o jogador tietou o pivô brasileiro Nenê Hilário.

No Instagram, Vinicius publicou uma foto ao lado de Nenê. O atleta dos Rockets saiu de quadra com a vitória por 116 a 98 e marcou 10 pontos durante a partida.

Os jogadores trocaram as camisas do Flamengo e do Houston Rockets. "Parabéns Nenê pela excelente carreira e humildade fora do normal! Obrigado pela recepção, um prazer imenso te conhecer", agradeceu Vinicius.

Veja o post original: