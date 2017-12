De folga, Neymar curte desfile em Londres com Lewis Hamilton

De folga do Paris Saint-Germain após a vitória por 2 a 0 sobre o Lyon, e o desentendimento com Edinson Cavani, Neymar viajou até Londres para curtir um desfile de moda ao lado do amigo piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Nas redes sociais, os dois publicaram fotos no evento, onde foram com roupas estilosas e chamativas. Neymar, por exemplo, estava com um óculos vermelho e Hamilton, com uma blusa colorida.

Além do inglês, o brasileiro também encontrou com David Luiz, que atualmente joga pelo Chelsea, time da capital inglesa.

Last nights swag...@neymarjr #tommynow #LFW Uma publicação compartilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton) em Set 20, 2017 às 2:02 PDT

Crazy Friends Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Set 18, 2017 às 2:49 PDT