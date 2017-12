De guacamole a brioche: as novas comidas 'vips' do estádio do Palmeiras

Conhecido como um dos estádios mais modernos do Brasil, o Allianz Parque acaba de mostrar mais uma novidade interessante para o torcedor do Palmeiras. Através da parceria com a Gourmet Sports Hospitality, o local terá um novo cardápio para os camarotes e áreas de lounges.

Idealizado pelo chef alemão Werner Rotzinger, que comandou a cozinha do Rojo e foi o chef executivo da Copa do Mundo de 2014, o cardápio terá como principais novidades a guacamole com camarão ao curry e o brioche recheado com alho poró caramelizado e farofa de nozes. Para quem não abre mão de uma sobremesa, tem mousse de manga com chantilly e o mil folhas com doce de leite caseiro. O cardápio ainda conta com alguns sabores mais tradicionais, como hot dogs, escondidinho de carne seca, strogonoff de filé mignon e hambúrguer com molho barbecue.

A empresa, parceira do Allianz Parque desde a inauguração do estádio, em outubro de 2014, também preparou um cardápio especial para os amantes da culinária asiática e também para quem pretende comemorar o aniversário em um dos camarotes da arena, com canapés, doces e bolos personalizados de diversos sabores.