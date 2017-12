De malas prontas! Jô deixa o Corinthians e torcida lamenta saída

Artilheiro do Corinthians em 2017, Jô está de malas prontas para o Japão. O clube alvinegro aceitou a proposta de R$ 43 milhões feita pelo Nagoya Grampus e o jogador já foi liberado para realizar os exames médicos.

+ Preparando-se para assumir o Fortaleza, Ceni conclui curso de técnico na CBF

+ Ribéry se irrita com seguidor e fala para ele ir transar com a própria avó

+ Preparador da seleção sub-20 é 'enganado' por jogadoras gêmeas

Nas redes sociais, a torcida do Corinthians já lamenta a baixa na equipe. Alguns criticam o jogador por deixar o time, outros agradecem pelo tempo que ele ficou no clube, e os rivais brincam com a notícia. Mas, a maioria mostra profunda tristeza com o acerto.

Veja a repercussão:

Não tinha como segurar! Corinthians vendeu o Jô para Nagoya Grampus, do Japão, por R$ 43 milhões. Muito dinheiro envolvido para o Timão e para o atacante. — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) 22 de dezembro de 2017

Não acredito que o Corinthians vendeu o jo pro Nagoya Grampus, o Corinthians ta pior que cracudo vende tudo, tnc — Aline Bonediano (@arrobabritney) 22 de dezembro de 2017

é uma mistura de sentimentos, um tremendo vazio, sei lá ( Fica Jô / vai Jô ) "Nagoya Grampus" — Iara Noel (@iara522) 22 de dezembro de 2017

Jô indo pro Japão é mais uma prova que a maioria dos jogadores só pensa pelo lado financeiro e não em ter uma carreira melhor, jogando em campeonatos mais fortes — João Victor (@JVtuita) 22 de dezembro de 2017

Mais surpresa do que o @jo7oficial ir para o Japão é um time japonês aceitar pagar 11 milhões de euros por um jogador de quase 30 anos.#Corinthians — Vessoni (@Vessoni) 22 de dezembro de 2017

Jô ontem: quero jogar a libertadores pro Corinthians Jô hoje: tem até exame marcado pra ir jogar no Japão — SCCP Terror (@sccpterror) 22 de dezembro de 2017

Jô indo para o Japão seria uma grande decepção com o próprio jogador, que disse que ficaria no clube. Mas prefiro esperar para ver se tudo isso é verdade mesmo, melhor aguardarmos. — gui (@guidafiel) 22 de dezembro de 2017

ih rapaz, Corinthians vendeu o Jô pro Nagoya Grampus — Fernandes, Patrick (@patrickfs99) 22 de dezembro de 2017

Eu tava feliz com o Jô continuar no Corinthians na próxima temporada, mas vai pro Japão mesmo — . (@tabidiete) 22 de dezembro de 2017

Jô fará falta muita falta ao Corinthians, principalmente pelo que jogou neste ano, mas pelo que foi pago não tinha como segurar o jogador. Um pena como os clubes não conseguem seguir com seus principais jogadores quando ganham algo por aqui. — Humberto Peron (@humbertoperon) 22 de dezembro de 2017

Fico na minha vó por 2h sem internet e quando chego o Jô tá indo pro Japão Eu queria um jogador que tivesse palavra — Brunão ♣️♥️ (@brunohgati) 22 de dezembro de 2017

11 de euros pelo Jô? Impossível segurar. Duro vai ser achar uma reposição do mesmo nível... — Diego Ribeiro (@diegoribeiro) 22 de dezembro de 2017

Eu vivi para ver o Jô sendo vendido por R$43 milhões. — Cartoleiros (@cartoleiros) 22 de dezembro de 2017

O cara acaba de recuperar a carreira e atinge o auge, é eleito o melhor jogador do campeonato, cogitado pra disputar a Copa e aceita se transferir para o Japão. Se isso acontecer o Jô morreu pra mim. — Guilherme (@Guilherme_Rick) 22 de dezembro de 2017