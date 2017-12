De maneira discreta, goleiro Ter Stegen se casa em Barcelona

O goleiro alemão Marc-André ter Stegen, do Barcelona, se casou nesta semana com a Daniela Jehle, em uma cerimônia discreta e sem muito alarde, próxima à capital catalã.

O casal está junto há cinco anos, desde quando o jogador ainda estava no Borussia Monchengladbach. No último mês de fevereiro, Ter Stegen anunciou o casório em uma transmissão ao vivo no Facebook.

O alemão também já havia demonstrado o amor pela sua respectiva após a pergunta de um torcedor sobre seus planos para o futuro: "Em relação ao futebol, quero crescer individualmente e, coletivamente, brigar por todos os títulos. Acho que podemos avançar na La Liga. Na minha vida privada, eu e minha namorada iremos nos casar no verão (europeu). É algo muito especial e particular, mas eu gostaria de dizer porque eu a amo muito e é algo muito importante para nós".