De muletas, garoto símbolo do Racing faz golaço antes de jogo com Corinthians; veja

Em junho, publicamos um texto contando um pouco da história de Santiago Fretes, torcedor do Racing de 11 anos e que joga muita bola (que pode ser lido aqui). Só há um pequeno detalhe que o faz tão especial: ele não tem a perna direita e joga com duas muletas.

À época da nossa primeira matéria, já havíamos publicado um vídeo em que ele dá um elástico em outro menino. Outro registro emocionante do menino é uma foto em que aparece ao lado de um amigo assistindo a uma partida do clube, um apoiado em cada muleta.

Nesta quarta-feira, 20, o repórter Gabriel Carneiro, do jornal Lance!, publicou em sua conta no Twitter mais um lance sensacional do menino, onde ele mostra que o elástico é sua especialidade.

O momento foi gravado em um setor de arquibancada do El Cilindro, momentos antes do 0 a 0 entre Racing e Corinthians, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"Quando alguém te disser que não gosta de futebol, mostre esse vídeo", escreveu Carneiro junto do vídeo.