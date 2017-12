De novo! E. Junio e Reinaldo empatam e são os Fera da 33ª rodada

O Campeonato Brasileiro agora terá uma pequena maratona, então vamos rapidamente ao vencedor (ou aos vencedores) do Fera da 33ª rodada. E não é que deu empate de novo?

Edigar Junio, do Bahia, e Reinaldo, da Chapecoense, com empate técnico, são eleitos da rodada do último meio de semana. O primeiro marcou dois gols na vitória do tricolor sobre o Avaí, em plena Ressacada, na quarta, 8. Já o outro, fez valer a Lei do Ex e ajudou a complicar a vida do São Paulo, dando assistência para o primeiro e fazendo o segundo gol no empate em 2 a 2, no Pacamebu, quinta, 9.

+ Anderson Silva é pego em novo exame antidoping e está fora do UFC Xangai

+ Itália se complica em busca da vaga para a Copa e derrota repercute no Twitter

+ Siga o Fera no Twitter

Quem foi o #Fera da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 10 de novembro de 2017

Vamos esclarecer: cada jogador possui uma porcentagem diferente, no entanto, ambos aparecem grifados na enquete no Twitter. Não sabemos o total de votos a cada um deles, portanto, preferimos seguir à indicação da rede social. Não nos xinguem, obrigado.

Edigar Junio tem sido o grande destaque do Bahia nesta reta final do Brasileirão. Dos seus nove gols no torneio, sete deles foram marcados nas últimas sete rodada. Com suas ótimas atuações, ajudou a afastar o tricolor da zona do rebaixamento e até a sonhar com uma vaga indireta à Copa Libertadores.

Reinaldo, por sua vez, depois de uma passagem apagada pelo tricolor paulista, foi emprestado à Chapecoense no começo do ano, que, devido à tragédia de Medellín, precisou remontar praticamente todo o elenco. Em Chapecó, tem se destacado e é o dono da posição.

Neste Brasileirão, ele marcou cinco gols, sendo o terceiro melhor artilheiro do clube no campeonato. Além disso, distribuiu seis passes para gol, sendo o líder do time em assistências no Brasileirão, ao lado de Arthur.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.