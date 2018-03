De 'pitbull' a garçom: Felipe Melo vira líder de passes certos no Palmeiras

O volante Felipe Melo vive uma fase diferente no Palmeiras. Após ter o ano passado marcado por polêmicas nos bastidores, o jogador se transformou em uma referência quando o assunto é passes. Segundo informações do Footstats divulgadas pelo clube, o jogador disputou três partidas nesta temporada, com acerto nesse fundamento próximo a 98%.

+ Suzana Werner chora por ida de Julio Cesar ao Flamengo

+ Coutinho volta a Liverpool para se despedir de ex-companheiros

+ Ronda Rousey não descarta retorno ao UFC

Felipe Melo deu 134 passes neste ano, com 131 acertos. O jogador é o que lança a bola com mais precisão no torneio, atrás apenas de sete goleiros nesse critério. O volante é até agora o líder de desarmes no Campeonato Paulista, com 13, apenas um a mais do que o lateral Fagner, do Corinthians. Não por acaso, o Palmeiras é também líder no fundamento, com 73.

Foi de um lançamento preciso de Felipe Melo que o Palmeiras chegou ao gol no último domingo. Um passe do jogador vindo do campo de defesa chegou em Dudu, que finalizou para fazer o segundo gol da vitória sobre o Bragantino. Na estreia na temporada, contra o Santo André, um outro passe longo do volante iniciou a jogada do primeiro gol do time, feito por Willian.

Titular do técnico Roger Machado, Felipe Melo começou o ano em alta depois de um 2017 turbulento. O jogador chegou a ser afastado pelo treinador Cuca e foi reintegrado ao elenco após pedidos da diretoria. Após esse episódio, o volante voltou a trabalhar com o grupo e é bem querido pelos torcedores. Ativo nas redes sociais, Felipe Melo divulgou no último fim de semana, por exemplo, que o seu cão da raça pitbull ganhou um concurso.