De Rossi, da Itália, foi até o ônibus da Suécia pedir desculpas por vaias

O meia da seleção italiana Daniele de Rossi, jogador do Roma, foi até o ônibus da delegação da Suécia após o empate em 0 a 0 entre as duas equipes, em Milão, na segunda-feira, para se desculpar em nome dos italianos com os suecos pelas vaias ouvidas durante o hino nacional da Suécia.

O fato foi destaque na imprensa italiana nesta quinta-feira - ainda em meio às repercussões do fato de a Azzurra ter ficado de fora da Copa do Mundo da Rússia. As informações foram publicadas pelo portal Tutto Balutto.

De Rossi também se desculpou pela agressividade de alguns integrantes da Itália durante a primeira partida, realizada em Solna, na Suécia, e ainda parabenizou os oponentes pela classificação à Copa do Mundo.

Outro jogador italiano que reprovou a vaia durante o hino sueco foi a lenda - agora aposentada - Gianluigi Buffon. O goleiro, que ficou de fora da sua sexta Copa do Mundo, bateu palmas durante o hino sueco, na partida em Milão.